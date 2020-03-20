Коронавирус в Днепре: в области ввели чрезвычайную ситуацию

В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, правда пока она носит формальный характер.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА 20 марта.

Такое решение на заседании 20 марта было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", - сказал глава облсовета Святослав Олейник.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации также введен в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в то время как Украину закрыли на карантин, в Киеве из-за коронавируса ввели режим ЧС.