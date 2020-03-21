Еще один депутат Верховной ради заразился коронавирусом: многие в опасности

У народного депутата Украины из группы "Довіра" Сергея Вельможного обнаружили COVID-19, причем все это время он посещал Верховную Раду и мог заразить других.

Как стало известно "Апострофу", нардепу стало плохо в обед в субботу, 21 марта. Вельможного вместе с сыном доставили в Александровскую больницу. У нардепа на момент госпитализации была температура 38 градусов, а у его 21-летнего сына - 38.5.

Отметим, что 16 марта Вельможный был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций, а 17-го - на внеочередном заседании. Естественно, что за это время он мог заразить большое количество депутатов и глав фракций.

Напомним, что Сергей Вельможный стал вторым депутатом парламента, у которого выявили COVID-19. Несколько дней назад коронавирус подтвердился у нардепа Сергея Шахова, который, как и Вельможный, тоже входит в группу "Довіра".

Как сообщал "Апостроф", что после известия о подтверждении заражения коронавирусом народного депутата Сергея Шахова, в Верховной Раде проверяют спикера парламента Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным нардепом.