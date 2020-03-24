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"Слуги" могут не прийти: появились неожиданные данные по внеочередному заседанию Рады

вторник, 24 марта 2020, 12:19
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В президентской фракции "Слуга народа" хотят созвать на четверг, 26 марта, внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщил источник "Апострофа" во фракции.

По словам источника, пока решение не принято окончательно, так как вопрос в явке депутатов из их же фракции.

"Есть вопрос о явке. 30% Слуг могут не прийти, потому что болеют или якобы болеют", - заявил источник.

По законам, которые могут рассматривать, по словам источника, тоже нет окончательного решения.

"Дистанционное голосование, введение ЧП, коронавирусные законы, земля. Точно ещё никто не знает", - уточнил он.

Заседание фракции "Слуга народа" также запланировано на четверг, 26 марта.

Как сообщал "Апостроф", ранее у народного депутата из фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко был подтвержден коронавирус, при этом во фракции и в руководстве Верховной Рады заявили, что в целом продолжат свою работу.

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