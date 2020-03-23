Коронавирус в Раде: появились подробности о зараженном "слуге народа" и работе парламента

У народного депутата из фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко был подтвержден коронавирус, однако, несмотря на это, фракция и Верховная Рада в целом продолжат свою работу.

Об этом в Facebook заявила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она предположила, что Горбенко мог заразиться от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее.

"Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он еще не мог заразить коллег. Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался", – пишет Кравчук.

По ее словам, фракция "Слуга народа" не прекращает свою работу, также продолжить работать и парламент. Однако все депутаты пройдут тесты на вирус и на пленарные заседания будут приходить в защитных средствах.

Кравчук отметила, что в здании Рады применены "беспрецедентные дезинфекционные процедуры". Нардепы уже ограничили круг контактов до минимума, все вопросы, которые возможно решить дистанционно - решаются именно так.

Как ранее сообщал "Апостроф", у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова также обнаружили коронавирус. Всего заразилось коронавирусом как минимум 3 нардепа.