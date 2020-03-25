RU  UA  EN

среда, 25 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 марта

15:16
В Италии молодая медсестра покончила с собой из-за коронавируса: жуткие детали и фото
14:56
Где в Киеве лечат больных коронавирусом: обнародован полный список больниц
14:47
На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату
14:45
Американский врач назвал витамин, способный спасти от коронавируса
14:33
Украинцам пообещали бонусы в оплате "коммуналки" из-за коронавируса
14:25
Группа Mozgi спела о карантине - слушаем трек No Hugs No Kisses Lime
14:11
Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в громком убийстве: первые подробности и фото
14:08
Звезда 90-х обиделся на Олега Винника: говорит, украинский сердцеед - его точная копия Lime
14:00
Украина прекращает все пассажирские перевозки через границу: названа дата
13:48
Звезда фильмов "Хоббс и Шоу" и "Джуманджи" в четвертый раз станет отцом Lime
13:38
Хорошковского выписали из больницы: появились подробности
13:31
В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: названа дата окончания
Все новости

По всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что это значит

среда, 25 марта 2020, 13:58
переглянути новину українською
Фото: Корреспондент

Режим чрезвычайной ситуации, решение ввести который было принято на заседании Кабинета министров 25 марта, не ограничивает права и свободы граждан, но устанавливает определенные обязанности.

Согласно действующему законодательству, под чрезвычайной ситуацией следует понимать ситуацию на отдельной территории, на которой нарушаются нормальные условия жизни населения из-за стихийного бедствия или эпидемии.

Режим чрезвычайной ситуации предвидит усиленную работу служб гражданской обороны, усиление охраны правопорядка, дезинфекцию субъектов и территорий.

Для граждан будет действовать ограничение на массовые собрание, передвижение в общественном транспорте и выезде за границу.

Кабмин дополнил решение о режиме чрезвычайной ситуации еще несколькими пунктами, обязав местные власти должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств; привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы; все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию.

Кроме того, власти обязаны оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Подробнее о том, как действует особый режим на Киевщине читайте в материале "Апострофа": Режим чрезвычайной ситуации для жителей Киевской области: почему это не страшно

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Ни суд, ни президент нам не указ: из-за чего власть вчистую проигрывает игорному бизнесу в онлайне

Налоги и "протеже" губернатора: как Суббот поможет освоить финансовые потоки в Одесской области

Шахов и мат в Верховной Раде: как депутаты перепугались коронавируса

Коронавирус или Коломойский: чего боятся "слуги народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: