По всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что это значит

Режим чрезвычайной ситуации, решение ввести который было принято на заседании Кабинета министров 25 марта, не ограничивает права и свободы граждан, но устанавливает определенные обязанности.

Согласно действующему законодательству, под чрезвычайной ситуацией следует понимать ситуацию на отдельной территории, на которой нарушаются нормальные условия жизни населения из-за стихийного бедствия или эпидемии.

Режим чрезвычайной ситуации предвидит усиленную работу служб гражданской обороны, усиление охраны правопорядка, дезинфекцию субъектов и территорий.

Для граждан будет действовать ограничение на массовые собрание, передвижение в общественном транспорте и выезде за границу.

Кабмин дополнил решение о режиме чрезвычайной ситуации еще несколькими пунктами, обязав местные власти должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств; привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы; все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию.

Кроме того, власти обязаны оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Подробнее о том, как действует особый режим на Киевщине читайте в материале "Апострофа": Режим чрезвычайной ситуации для жителей Киевской области: почему это не страшно