Режим чрезвычайной ситуации для жителей Киевской области: почему это не страшно

В среду, 18 марта, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. Поводом для этого стала информация о подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Один из из пострадавших – нардеп Сергей Шахов. Что значит введение ЧС для жителей Киевщины, - разбирался "Апостроф".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на территории Киевской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Такое заявление он сделал после заседания правительства, 18 марта. Отметим, что на официальном сайте Кабмина пока нет сообщения о введение чрезвычайной ситуации, но есть решение Киевской областной государственной администрации (КОГА).

Такое решение принято 18 марта на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КОГА.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом Covid-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". Но временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Правовой режим чрезвычайной ситуации регламентируется Кодексом гражданской защиты Украины и может вводиться по решению уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Для примера, режим чрезвычайной ситуации вводится в случае масштабных пожаров или техногенных катастроф.

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Классификатор признаков чрезвычайных ситуаций устанавливает, что медико-биологической чрезвычайной ситуацией природного характера регионального уровня является ситуация, когда погибло от трех человек или было госпитализировано от десяти человек. Дополнительных ограничений прав и свобод граждан он не подразумевает в отличие от режима чрезвычайного положения, который вводит лично президент страны.

Чрезвычайная ситуации вводится для координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, связанной с техногенно-экологической безопасностью, защитой населения и территорий, предотвращением и реагированием на чрезвычайные ситуации.

Как рассказал "Апострофу" собеседник в Департаменте организации мероприятий гражданской защиты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, дополнительные ограничения для населения вводиться не будут.

"Это комплекс мер, необходимый для оперативного реагирования, предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В данном случае будет работать система гражданской защиты, которая по закону, есть и функционирует на каждом предприятии. Также проводятся учения, отработка ситуаций", - говорит чиновник, пожелавший остаться неназванным.

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Если говорить о режиме чрезвычайного положения , то он может быть введен указом президента Украины по согласованию с Верховной Радой. Закон о правовом статусе чрезвычайного положения гласит, что на время его введения ограничивается перемещение по территории, вводится комендантский час, для обеспечения которого привлекается армия и полиция. Вводится военное командование, которое действует вместе с органами государственной власти.

Кроме того, вводится полный запрет на проведения массовых мероприятий, запрет забастовок, принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц. Может быть введена карточная система на продукты питания первой необходимости, эвакуация населения.

Отметим, что Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает, что режим чрезвычайной ситуации может быть введен и в Киеве. Для этого необходимо принятие решение со стороны соответствующей комиссии городской администрации.