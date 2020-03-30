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Не шепчусь: брат Ермака интересно ответил на громкие обвинения в коррупции

понедельник, 30 марта 2020, 16:27
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Брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Денис опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью", - написал он.

При этом, на уточняющий вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Денис Ермак ответил, что нет.

"Вы знаете, я всегда открыто со всеми встречаюсь, не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такой вброс. Врагов, думал, нет у меня, а вот оказалось, что их более чем", - написал Ермак.

Кроме того, по его словам, все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Он отметил, что сейчас живет с родителями и из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в Facebook видео, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли фамилии фигурантов, замешанных в скандале с громкими обвинениями против Ермака.

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