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Скандал с громкими обвинениями против Ермака: всплыли фамилии фигурантов, фото

понедельник, 30 марта 2020, 11:59
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В СМИ установили лиц на видео о коррупционных договоренностях брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

Расследование об этом опубликовали "Схемы".

Журналисты указали, что народный депутат Гео Лерос передал им 10 часов видеозаписей с договоренностями брата руководителя ОПУ с конца августа до начала октября.

Так, на записях был опознан помощник Дениса Ермака Сергей Шумский, который на одном из видео говорит "Я себе вот из этой суммы беру "трешку", Денису идет "пятерка", что может свидетельствовать о коррупции. Также он говорил о создании так называемого "Украинского бюро национального развития", куда по его словам можно "не парясь, людей заводить" за "благотворительные взносы". Следует отметить, что такая организация действительно была зарегистрирована 2 октября через Министерство юстиции. Шумский также уверял, что может обеспечить победу на тендере для одной из строительных компаний в обход санкций, которые действуют против Ирана.

Журналисты опознали оператора нескольких видео – это Дмитрий Штанько, собственник нескольких аграрных и финансовых компаний. Он якобы принимал активное участие в переговорах по кандидатам на роль главы госпредприятий Национальной академии аграрных наук.

Также на записях опознали Руслана Комара-Черного, который подавался на должность главы Тернопольской ОГА, на видео он обсуждает возможность получения этой должности с Денисом Ермаком. Затем его кандидатуру отклонили. Та же участь ожидала Анатолия Хмильковского – ранее он руководил агентством по развитию Черкасского областного совета и подавался на роль заместителя главы Одесской ОГА.

Руслан Комар-Черный

Денис Ермак

Анатолий Хмильковский

Дмитрий Штанько

Сергей Шумский

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил брата руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в том, что он якобы "торгует" государственными должностями, и опубликовал соответствующие видео.

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