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САП начала расследование после громких обвинений в адрес Ермака: первые подробности

понедельник, 30 марта 2020, 13:25
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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти после обвинений в адрес главы Офиса президента Украины Андрея Ермака со стороны народного депутата Гео Лероса.

Об этом сообщили на Facebook-странице САП.

"В Специализированную антикоррупционную прокуратуры поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия", - сказано в сообщении.

В своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.

В понедельник, 30 марта, сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в единый госреестр по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины. Досудебное расследование поручено провести детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Подробнее о разногласиях в стане соратников президента Владимира Зеленского читайте в материале "Апострофа": Бунт у "слуг народа": когда Зеленский отправит Раду на досрочные выборы.

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