"Слуга народа" засветила в Раде "пикантную" маску: сеть взорвалась, фото и видео

В Верховной Раде народного депутата от партии "Слуги народа" Людмилу Марченко заметили в странной маске во время вспышки коронавируса.

Фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей Facebook-странице.

"Маска дня", - подписал он свой снимок.

Сама Марченко на своей Facebook-странице написала, что ее маска заинтересовала всех.

"Моя маска талантливого дизайнера из Тернополя, Бачинской Оксаны. Маска имеет три слоя и фильтр, плотно прилегает к лицу и защищает. Маска многоразовая и легкая в уходе", - отметила нардеп.

По ее словам, маски могут быть не только безопасными, но и красивыми.

Пользователи сети прокомментировали маску нардепа.

Как сообщал "Апостроф", на заседании фракции "Слуга народа" между народными депутатами Александром Куницким и Николаем Тищенко произошел конфликт.