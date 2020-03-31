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"Слуга народа" засветила в Раде "пикантную" маску: сеть взорвалась, фото и видео

вторник, 31 марта 2020, 08:34
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В Верховной Раде народного депутата от партии "Слуги народа" Людмилу Марченко заметили в странной маске во время вспышки коронавируса.

Фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей Facebook-странице.

"Маска дня", - подписал он свой снимок.

Сама Марченко на своей Facebook-странице написала, что ее маска заинтересовала всех.

"Моя маска талантливого дизайнера из Тернополя, Бачинской Оксаны. Маска имеет три слоя и фильтр, плотно прилегает к лицу и защищает. Маска многоразовая и легкая в уходе", - отметила нардеп.

По ее словам, маски могут быть не только безопасными, но и красивыми.

Пользователи сети прокомментировали маску нардепа.

Как сообщал "Апостроф", на заседании фракции "Слуга народа" между народными депутатами Александром Куницким и Николаем Тищенко произошел конфликт.

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