Маску надень: "слуги народа" поссорились на заседании фракции, видео скандала

На заседании фракции "Слуга народа" между народными депутатами Александром Куницким и Николаем Тищенко произошел конфликт.

Соответствующее видео Куницкий опубликовал в Instagram.

На ней видно, как Тищенко приближается к Куницкому и начинает разговор на повышенных тонах. Спор между ними продолжался довольно долго, несмотря на попытки успокоить нардепов. Тищенко обвинял Куницкого в том, что тот – автор скандального Telegram-канале "Черный рыцарь".

"Расскажи, куда мне идти? Что ты кашляешь? Надень маску", - кричал Куницкий.

"В "Темном рыцаре" ты только что выставил пост. Лично ты", - заявил Тищенко.

"Молодец, дедуктивный метод просто отличный. Включи голову. Прекрати орать. Ты, что думаешь, ты самый умный", - ответил Куницкий.

"У фракции была намечена встреча с премьер-министром и кандидатами в министры. И вот мне депутаты сбрасывают видео и фото из зала с канала "Темный рыцарь", и запись - собралось всего двадцать депутатов, нет людей. И сделал фото - "премьер-министр стоит раком перед "слугой народа", сфотографировал Шмыгаля. Я смотрю - а людей еще немного собралось, что фото сделано точно с того места, где сидел один Куницкий! Он себя выдал. Я сел рядом с ним и говорю ему: "Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!" Тут он начал снимать меня, потом выложил видео", – позже прокомментировал конфликт Тищенко журналисту Юрию Бутусову.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский обратился к нардепам с требованием проголосовать за необходимые законы, иначе стране угрожает дефолт.