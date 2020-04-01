Настоящая катастрофа: в Украине описали плачевную ситуацию в оборонпроме

По состоянию на среду, 1 апреля, государственный концерн "Укроборонпром" не получил государственный оборонный заказ на 2020 год.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист Юрий Бутусов.

"Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны", - утверждает он в своем посте.

По его словам, государство не оплачивает предприятиям оборонпрома за уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен.

"Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки. Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег, ни гарантий выплат, и "Укроборонпром" не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит", - описывает ситуацию Юрий Бутусов.

Журналист утверждает, что государство, кроме всего прочего, запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями. Уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу и не дают предприятиям заработать.

Как ранее сообщал "Апостроф", чиновник из структур "Укроборонпрома" Егор Москалец, по данным из открытых источников, более десятка раз летал в Республику Индонезия и заключил только один контракт на ремонт истребителей.