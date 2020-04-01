RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.95
НБУ:USD  27.40
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

21:55
Под Львовом в ДТП с бусом погибло много людей: фото
21:38
Украинцев не пускают домой: стало известно о скандальном решении МВД по рейсу из Израиля
21:28
Праздник в карантине: появилась мрачная карикатура на Пасху в Украине
21:07
Задержание под Киевом "оборотня в погонах" и его банды: появились новые фото и видео
20:10
В Киеве отель с изолированными туристами "укрепили" военными: фото
20:06
Археологи раскопали древний жертвенник месопотамского бога войны: фото
19:50
Украинский ведущий рассказал о приключениях на Мадагаскаре - его история заставит полюбить такси в Киеве Lime
19:30
Борьба с коронавирусом в Украине: появился список медиков, которые получат доплату
19:29
Руководство больницы в Мелитополе подхватило коронавирус: на звонки не отвечают
19:06
Потопы в городах, пожары и засуха: климатолог предупредил об изменениях погоды в Украине
19:04
Застройщик, которого рекламировал Зеленский, ставит "палки в колеса" его "большой стройке" - СМИ
18:54
Британец угодил в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он - старейший человек на планете Lime
Все новости

Настоящая катастрофа: в Украине описали плачевную ситуацию в оборонпроме

среда, 01 апреля 2020, 20:57
переглянути новину українською

По состоянию на среду, 1 апреля, государственный концерн "Укроборонпром" не получил государственный оборонный заказ на 2020 год.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист Юрий Бутусов.

"Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны", - утверждает он в своем посте.

По его словам, государство не оплачивает предприятиям оборонпрома за уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен.

"Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки. Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег, ни гарантий выплат, и "Укроборонпром" не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит", - описывает ситуацию Юрий Бутусов.

Журналист утверждает, что государство, кроме всего прочего, запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями. Уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу и не дают предприятиям заработать.

Как ранее сообщал "Апостроф", чиновник из структур "Укроборонпрома" Егор Москалец, по данным из открытых источников, более десятка раз летал в Республику Индонезия и заключил только один контракт на ремонт истребителей.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Три дня на работе: что известно о замминистра финансов Светлане Воробей

Украинцы в шоке: на кого власть предпочитает тратить деньги во время эпидемии коронавируса

Кабмин в ожидании новых отставок: вместе с Уманским и Емцем может уйти и Криклий - СМИ

Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: