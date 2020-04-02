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Откаты и разворовывание: нардеп рассказал о "зашкварах" министра инфраструктуры Криклия

четверг, 02 апреля 2020, 09:30
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий взял себе в советники бывшего главу "Укравтодора" Андрея Батищева, известного по организации схем отката денег с подрядчиков по строительству дорог. В такой ситуации под угрозой оказалась реализация инфраструктурного проекта "Большая стройка".

Об этом в видеоблоге заявил народный депутат, заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

"Батищев – человек, при котором прекрасно работала система откатов… При нем все "по кэшу" летело, и по 12,5% с каждого подряда по строительству дорог уходили на Пивоварского и прочих, кто окружал Порошенко в то время", - утверждает Дубинский.

Он назвал ряд других случаев, которые превратили Мининфраструктуры в "центр скандального внимания". Один из них – история эвакуации украинцев через авиакомпании, которым государство из резервного фонда через министра Криклия выписывает компенсацию за выполнение полетов. Граждане платят за полеты, но государство предоставляет компенсации авиакомпаниям.

"Разворовывание бабок", - уверен заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он вспомнил об истории с сертификацией газобаллонного оборудования, когда, по его словам, Криклий поставил условие: с тысячи компаний, которые выдавали сертификаты на газобалонное оборудование, оставить шесть, "которые будут наполнять карманы его и его смотрящих".

"У него там целый офис организовался. У Саши Януковича тоже были офисы, куда надо было лавэ свозить", - добавил Дубинский.

По его словам, у министра Криклия "тоже свой офис – с конкретными людьми, которые собирают ресурсы под конкретные проекты".

"Что это за проекты? Мы это изучим и расскажем", - добавил он.

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