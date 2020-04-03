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Протянули мошенническим способом: Тимошенко высказалась относительно закона о рынке земли

пятница, 03 апреля 2020, 10:54
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Украинская земля по Конституции должна принадлежать людям, а все, кто был причастен к голосованию за земельный рынок, - ответят перед судом.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в программе "Право на власть" на "1 + 1".

"Во время голосования мы увидели команды и фракции, которые работают по заказу глобальных финансовых корпораций. Мы увидели, что парламентом, к сожалению, руководят не украинцы, а глобальные финансовые спекулянты, которые почувствовали, что получили контроль над Украиной. Мы этого так просто не оставим. Закон о распродаже земли, который будет подписан президентом, не будет действовать - мы приложим к этому все усилия", - заверила лидер партии.

Юлия Тимошенко отметила, что она с командой "Батькивщины" всеми законными методами будет бороться за то, чтобы земельный закон не вступил в силу, а власть не отобрала у людей землю.

"Батькивщина" подала проект постановления, которым остановила подписания президентом закона о земле. Если президент его подпишет - наша команда готова делать представление в Конституционный суд. Мы подаем обращения в НАПК против всех, кто был участником этой аферы. Никто не уклонится от ответственности. Землю вернем людям, а те, кто имел отношение к протягиванию закона, будут отвечать согласно Уголовному кодексу", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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