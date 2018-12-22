​Задержана важная фигурантка дела Гандзюк: фото

В ночь на 22 декабря была задержана одна из фигуранток по делу убийства Екатерины Гандзюк голова Олешковской РГА Елена Кравченко-Скалозуб.

Об этом сообщила журналистка Марьяна Пьецух в Facebook.

"Друг Екатерины Гандзюк местный политик Александр Власов сообщил, что ночью задержана председатель Олешковской РГА - Елена Кравченко-Скалозуб (на фото с ребенком), которую оппоненты (и ее мужа) называли координаторами вырубки леса в районе. В частности, именно в этом районе в мае сгорело 600 гектаров леса - чтобы потом заняться вырубкой под видом санитарной чистки, но немного перестарались, и сгорело слишком много деревьев. А еще она советник председателя Херсонской ОГА Гордеева, который недавно ее наградил за хорошую работу", - говорится в сообщении.

По словам журналистки, на днях СБУ объявила, что сейчас активно работает над версией, что убийство Гандзюк произошло из-за ее активной позиции с откровенной критикой руководителей области по вырубке леса.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники службы безопасности Украины провели неотложные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства активистки Екатерины Гандзюк.