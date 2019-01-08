​Появились подробности скандального ограбления прокурорами и полицией магазина в Киеве

Хозяйственный суд Киева взыскал из государственного бюджета в пользу ООО "Часовой салон "Кристалл" 25,4 млн грн убытков из-за его ограбления сотрудниками прокуратуры и полиции, совершенного в 2014 году.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение от 18 декабря, обнародованного 3 января.

В 2014 году прокуратурой Киева проводилось досудебное расследование в отношении группы неустановленных лиц, которыми осуществляется продажа контрафактных товаров, в частности, с использованием радиационно-загрязненной сырья по адресу: г. Киев, ул. Городецкого, 12/3 и г. Киев, ул. Институтская, 14, по признакам преступления по ч. 3 ст. 229 УК.

20 августа 2014 года на основании постановления суда в помещении магазина "Граф" по адресу: г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 12/3, где осуществляло хозяйственную деятельность ООО "Часовой салон "Кристалл", проведен обыск и изъяты ювелирные изделия и часы. По заявлению директора магазина открыто три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышение полномочий и злоупотребление властью, служебной подделки.

В заявлении говорилось, что работникам не позволили присутствовать при обыске. Когда прокуроры и следователи покинули помещение, то там все было перевернуто, витрины разбиты, выявлено отсутствие товара, а также денег, которые хранились в сейфе. Аудит и инвентаризация подтвердили недостаток товара.

23 сентября 2014 года прокуратурой Киева дело, в котором проводился обыск, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

В 2015 году в суд направлено дело по обвинению 10 человек: старшего прокурора прокуратуры Печерского района. Киева, старшего прокурора прокуратуры Печерского района. Киева, старшего следователя отдела Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве и оперуполномоченных сектора по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска Печерского РУ ГУ МВД Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 УК (кража) и ч. 3 ст. 365 УК (превышение служебных полномочий). Более чем за три года дело все еще находится на стадии подготовительного заседания. В уголовном деле "Часовой салон "Кристалл" было признано гражданским истцом, но в 2018 году компания этот иск отозвала.

Хозяйственный суд Киева решил, что истец обосновал противоправность поведения сотрудников прокуратуры во время обыска. При этом видеозапись с камеры магазина, которая работала в момент обыска, суд не принял в качестве доказательства, поскольку он не заверенный электронной подписью.

Суд признал убытки магазина в сумме 25,4 млн грн - это стоимость пропавших товаров по состоянию на август 2014 года, как ее оценил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Как отмечает издание, обвиняемый по делу об ограблении магазина Виталий Савчук в 2015 году через суд восстановился в должности старшего прокурор прокуратуры Печерского района Киева, а также отсудил средний заработок за время вынужденного прогула. Это решение было подтверждено судами высших инстанций и Савчук до сих пор работает в прокуратуре. Следователь Печерского УП ГУ ЧП в г. Киеве Сергей Кострица уволился в августе 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря в Днепре задержали двух воров, один из которых при попытке ограбления квартиры выпал из окна.