​ДТП с Зайцевой: суд принял важное решение

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП отказал адвокату Геннадия Дронова в повторном отведении четырех экспертов, которые проводили экспертизу движения автомобиля Зайцевой и назначил прения по делу на 6 февраля.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В суде присутствуют оба обвиняемых - Елена Зайцева и Геннадий Дронов, а также прокуроры, адвокаты, потерпевшие и четверо экспертов Харьковского НИИ судебной экспертизы имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу в рамках дела, но не сумели определить точную скорость движения автомобиля Зайцевой. Суд рассмотрел ходатайство Сергея Перепела - адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова - о повторном отвода этих экспертов в их присутствии. Во время допроса каждый из экспертов назвал ходатайство об отводе необоснованным, поскольку и установить фактическую скорость автомобиля Lexus по формуле с учетом фото- и видеофиксации не удалось, и эксперты из Днепра, которые определили эту скорость в 106 км/ч, не являются специалистами. В результате, суд отказал в отводе экспертов", - отметили в суде.

Судья Попрас, добавили в суде, спросил у каждого участника процесса о его готовности к дебатам: "Когда те заявили, что для этого нужна неделя, судья назначил дебаты на 6 февраля".

"На дебатах сначала выступят прокуроры и потерпевшие, затем - адвокаты. Дебаты могут затянуться не на один день, после чего предоставят последнее слово обвиняемым", - пояснили в суде.

Решение о приговоре, сказали в суде, будет принято в совещательной комнате.

Как сообщал "Апостроф", следователя, расследующего резонансное ДТП в Харькове на улице Сумской, поймали на небрежности.