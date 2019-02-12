Убийство Гандзюк: суд по главному подозреваемому перенесли, фото

Шевченковский суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором должны были выбрать меру пресечения для председателя облсовета Херсонской области Владислава Мангера, обвиняемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Мангера подозревают в совершении уголовного преступления предусмотренного статьей 27 (виды соучастия), пунктов 4, 6, 11, 12 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Александр Гончаров/Апостроф

По мнению следствия, Мангер организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк руководствуясь личной неприязнью к ней. Он нашел исполнителей и дал средства на преступление.

11 февраля чиновнику вручили подозрение. Сам Мангер заверил, что не убежит из страны и будет сотрудничать со следствием.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Службе безопасности Украины заявили, что раскрыли убийство активистки Екатерины Гандзюк "в сжатые сроки".