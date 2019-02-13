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​Убийство Гандзюк: в Херсоне озвучили мотив Мангера

среда, 13 февраля 2019, 08:25

Причиной заказного убийства активистки Екатерины Гандзюк могла стать личная неприязнь председателя облсовета Херсонской области Владислава Мангера.

Об этом узнавал "Апостроф".

В тексте подозрения, врученном Владиславу Мангеру, значится, что мотивом для расправы над Гандзюк стала "личная неприязнь" к девушке.

Но, по словам журналиста из Херсона и друга Екатерины Гандзюк Сергея Никитенко, возможно также, что это была месть.

"Но я бы не назвал его мотивы корыстными, скорее честолюбивыми. Также присутствует мотив мести. Екатерина мешала ему. Он очень хотел быть мэром, но проиграл выборы – Екатерина вела кампанию действующего мэра, а у Мангера были амбиции захватить власть в городе. Я думаю, что больше всего она бесила его своими постами в социальных сетях. А такие люди очень болезненно воспринимают критику в свой адрес", - убежден журналист.

Детально читайте в материале "Апострофа": Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища.

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