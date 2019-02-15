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​Убийство Гандзюк: Мангер сделал интересное заявление, выйдя на свободу – видео

пятница, 15 февраля 2019, 20:14

Фигурант в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел из СИЗО, после внесения его адвокатом залога.

Об этом сообщает "Громадське".

"Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать сколько это будет нужно следствию", - сказал он.

При этом он добавил, что "нужно в прессе меньше писать чушь", а помогать в поисках реальных преступников.

На вопрос журналистов, откуда деньги на его заставу, он не ответил.

Как сообщал "Апостроф", адвокат главного фигуранта дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера Дмитрий Ильченко внес залог за своего подзащитного в размере почти 2,5 млн гривен.

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