​Убийство Гандзюк: Мангер сделал интересное заявление, выйдя на свободу – видео

Фигурант в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел из СИЗО, после внесения его адвокатом залога.

Об этом сообщает "Громадське".

"Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать сколько это будет нужно следствию", - сказал он.

При этом он добавил, что "нужно в прессе меньше писать чушь", а помогать в поисках реальных преступников.

На вопрос журналистов, откуда деньги на его заставу, он не ответил.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 февраля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", адвокат главного фигуранта дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера Дмитрий Ильченко внес залог за своего подзащитного в размере почти 2,5 млн гривен.