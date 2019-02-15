Убийство Гандзюк: стало известно о громком заявлении адвоката Мангера

Адвокат главного фигуранта дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера Дмитрий Ильченко внес залог за своего подзащитного в размере почти 2,5 млн гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично. Так мы избежим очередной волны домыслов от Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство", - написал Ильченко.

Он также прикрепил подтверждающий скриншот платежки.

Напомним, ранее ГПУ заявила, что обжалует решение суда о том, что Мангер может выйти под залог.

Как сообщал "Апостроф", суд избрал меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.