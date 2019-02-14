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Суд над Мангером: в прокуратуре раскрыли новые подробности убийства Гандзюк
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Суд над Мангером: в прокуратуре раскрыли новые подробности убийства Гандзюк

четверг, 14 февраля 2019, 18:39

Прокуратура считает, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство активистки Екатерины Гандзюк, в том числе и базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.

Об этом во время заседания суда в четверг, 14 февраля, сообщили представители обвинения, передает "Украинская правда".

Отмечается, что речь идет о базе отдыха в городе Лазурном. Ранее журналисты сообщали, что юрист Андрей Мурашкин сдал ее подозреваемому Алексею "Москалу" Левину, который скрывается за рубежом. Договор был подписан за неделю до нападения на активистку.

"Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк", – заявила прокурор.

По ее словам, база отдыха, "которая состоит из отеля и 57 номеров, собственным пляжем, и сутки проживания в котором достигают более 2 тысяч гривен", передали Левину за "символическую стоимость в размере 500 гривен в месяц договорным сроком на 7 лет".

Сам Мурашкин, который защищает Мангера в суде, назвал обвинения ложью. Он заявил, что комплекс передали его фирме для управления в связи с продолжающимися судами и конфликтами между бывшими и нынешними владельцами.

"Я решил его защитить именно таким образом, а именно передать его в аренду", – отметил юрист. По его словам, база фактически так и не была передана Левину.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мангер заявил, что нападение на Гандзюк якобы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.

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