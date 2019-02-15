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Убийство Гандзюк: суд принял решение по главному фигуранту дела

пятница, 15 февраля 2019, 07:48

Суд избрал меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает ресурс Insider.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога - 2 миллиона 497 тысяч гривен.

После оглашения решения суда адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.

"У Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь".

Мангера арестовали в зале суда и доставили в СИЗО.

Защита Мангера ходатайствовало об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и апеллировала к тому, что сам Мангер является в суд и не будет никуда бежать.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.

По утверждениям прокуратуры, Мангер имеет дом в Вене и может убежать, обвинение утверждает, что если чиновник останется на свободе, то может уничтожить доказательства причастности к убийству активистки.

Предварительно в суде было исследовано около 500 страниц документов из ходатайства прокуратуры об аресте Мангера, в частности - протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, следственных экспериментов и выводы экспертов и врачей.

Напомним, 11 февраля Генпрокуратура сообщила о подозрении в организации убийства главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Сам чиновник уверяет, что активистку не знал, но готов сотрудничать со следствием в полной мере.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мангер заявил, что нападение на Гандзюк якобы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.

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