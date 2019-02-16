В Крыму оккупанты провели очередное судилище над активистами: фото

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в Facebook.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку "суд" решил, что в деле есть угроза участникам процесса. Всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля.

Напомним, Емирусеинова, Абхаирова и Абдулганиева задержали 14 февраля в Красногвардейском районе оккупированного Крыма. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ запрещена и названа террористической, но не запрещена на территории Украины.

Эскендер Абдулганиев, 21 год. Арестован по делу Хизб ут-Тахрир

Как сообщал "Апостроф", российский Северо-Кавказский окружной военный суд 24 декабря вынес приговор фигурантам первого "дела Хизб ут-Тахрир".