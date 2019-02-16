Ужасно худой: росСМИ рассказали о "хорошем" самочувствии украинского узника Кремля, фото и видео

Российские СМИ сообщили, что в узника Кремля Александра Кольченко "все в порядке" в колонии Челябинской области.
Об этом сообщает "24 канал".
К заключенному украинцу наведались с инспекцией члены Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области и показали, как живет политзаключенный.
По наблюдениям адвоката, Кольченко выглядит бледным, замкнутым и перестал улыбаться.
"К голодовке сына в поддержку требований Олега Сенцова дополнительное питание ему не давали, хотя должны были делать это из-за его высокий рост и низкий вес. Его назначили только после того, как Саша прекратил голодовку. У него тогда было критическое состояние, он потерял почти 10 килограммов", - рассказала мама политзаключенного Лариса Кольченко.
Как сообщал "Апостроф", ранее Евросуд принял важное решение по делам украинских узников Кремля.