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​Скандальное ДТП в Харькове: Дронов выступил в суде с последним словом

вторник, 19 февраля 2019, 18:06

Геннадий Дронов, обвиняемый по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове, заявил, что чувствует вину за то, что случилось, и просит прощения перед Богом.

С последним словом он выступил в ходе судебных прений, передает "МедиаПорт".

Дронов отметил, что несколько раз переписывал текст.

"Эта молоденькая девочка сильнее меня", - сказал он о втором обвиняемого Елену Зайцеву.

Мужчина заявил, что не требует смягчения наказания, так как убедился, что это бесполезно. По словам обвиняемого, он просит прощения у камере перед Богом за то, что случилось.

Дронов также признался, что чувствует вину за то, что оказался на перекрестке и начал движение, однако отметил, что ехал "как все и как всегда" и не подозревал о таких последствиях.

По окончании последнего слова защитник Дронова Сергей Перепелица обратился в суд с заявлением процессуального характера, однако суд отказался от рассмотрения и удалился в совещательную комнату.

По словам адвоката, он хотел попросить суд о предоставлении разрешения на доступ к автомобилю Volkswagen, который является вещественным доказательством по делу. Если суд даст такое разрешение, Перепелица якобы сможет его продать и какой-то мере рассчитаться с пострадавшими.

Названа также предполагаемая дата оглашения приговора Зайцевой и Дронову - 26 февраля в 14:00.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.

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