Адвокат Зайцевой сделал странное заявление: опубликовано видео

Один из адвокатов фигурантки дела о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Алены Зайцевой, Евгений Мельниченко заявил, что его подзащитная невиновна.

Об этом он рассказал в эфире программы "Батлы адвокатов".

Так, адвокат Регина Гусейнова-Чекурда в эфире передачи заявила, что сомневается в том, что Зайцева испытывает угрызения совести и искренне раскаивается за свое преступление.

В свою очередь Мельниченко ответил, что прежде чем взяться за защиту обвиняемой, он убедился в том, что Зайцева действительно осознает, что натворила и раскаялась.

Он напомнил, подозреваемая сама также стала жертвой ДТП в десятилетнем возрасте.

"Она в 10 лет сама стала потерпевшей и у нее были такие последствия, похожие последствия на те, которые имеют некоторые жертвы ДТП. Она не летает сейчас за рулем и вероятно уже больше никогда не сядет за руль. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму в детстве, но ее диагнозы не препятствовали тому, чтобы она получила права на вождение автомобиля", - рассказал адвокат.

По словам Мельниченко, одно из последствий этой травмы – это сильные головные боли, которые обычными таблетками анальгина снять невозможно. Именно остатки обезболивающего препарата, пенталгина, нашли в биологических материалах Зайцевой. Как утверждает Мельниченко, лекарство прописал ей врач. Накануне аварии она выпила всего одну таблетку, которая не могла привести ее в невменяемое состояние.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат другого из обвиняемых, Геннадия Дронова, потребовал оправдать своего подзащитного.