РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

18:26
Ляшко одержал серьезную победу над Супрун: политолог подвел итоги
18:18
В США раскрыли подробности новых санкций против России: кто пострадает
18:07
В России взорвалась очередная многоэтажка: фото и видео смертельной трагедии
17:53
Арестованный российский футболист стал звездой "Бутырки": опубликовано видео
17:49
Адвокат Зайцевой сделал странное заявление: опубликовано видео
17:40
Угрожали Кличко и депутатам: блогер раскрыл детали скандальной застройки на Осокорках
17:29
Социологи рассказали, кто победит во втором туре выборов
17:17
Собчак снялась в сериале любовника вместе с его бывшей женой
17:08
У марсиан больше шансов: в Украине министр поставил на место россиян
17:05
Появились страшные подробности убийства и изнасилования студентки под Тернополем
16:55
Победительница "Голос. Діти" растрогала до слез голливудскую звезду на американском шоу
16:41
​Суд в Украине арестовал британский счет Насирова: названа сумма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Адвокат Зайцевой сделал странное заявление: опубликовано видео

четверг, 14 февраля 2019, 17:49

Один из адвокатов фигурантки дела о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Алены Зайцевой, Евгений Мельниченко заявил, что его подзащитная невиновна.

Об этом он рассказал в эфире программы "Батлы адвокатов".

Так, адвокат Регина Гусейнова-Чекурда в эфире передачи заявила, что сомневается в том, что Зайцева испытывает угрызения совести и искренне раскаивается за свое преступление.

В свою очередь Мельниченко ответил, что прежде чем взяться за защиту обвиняемой, он убедился в том, что Зайцева действительно осознает, что натворила и раскаялась.

Он напомнил, подозреваемая сама также стала жертвой ДТП в десятилетнем возрасте.

"Она в 10 лет сама стала потерпевшей и у нее были такие последствия, похожие последствия на те, которые имеют некоторые жертвы ДТП. Она не летает сейчас за рулем и вероятно уже больше никогда не сядет за руль. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму в детстве, но ее диагнозы не препятствовали тому, чтобы она получила права на вождение автомобиля", - рассказал адвокат.

По словам Мельниченко, одно из последствий этой травмы – это сильные головные боли, которые обычными таблетками анальгина снять невозможно. Именно остатки обезболивающего препарата, пенталгина, нашли в биологических материалах Зайцевой. Как утверждает Мельниченко, лекарство прописал ей врач. Накануне аварии она выпила всего одну таблетку, которая не могла привести ее в невменяемое состояние.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат другого из обвиняемых, Геннадия Дронова, потребовал оправдать своего подзащитного.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Грипп и корь атакуют украинцев: почему власть не пойдет на объявление эпидемии

"Ложись, Бандера": кому выгоден скандал и почему его раздувают

Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища

Врач-офтальмолог о причинах возникновения близорукости и о профилактике зрения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: