Вокруг подозреваемого по делу Гандзюк назревает очередной скандал: что известно

На председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, до сих пор не надели электронный браслет.

Об этом сообщает telegram-канал NewsRoom.

По словам источников журналистов в правоохранительных органах, "причина будничная - нет в Херсоне браслетов. По крайней мере, пока".

В то же время, по словам источников, свой загранпаспорт Мангер уже сдал.

Как сообщал "Апостроф", 15 февраля Мангер вышел из СИЗО, после внесения его адвокатом залога в размере 2,5 млн гривен.

Напомним, 11 февраля Генпрокуратура сообщила о подозрении в организации убийства главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Сам чиновник уверяет, что активистку не знал, но готов сотрудничать со следствием в полной мере.