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Появились подробности задержания экс-начальника Генштаба

понедельник, 25 февраля 2019, 14:29

Стали известны подробности обвинений против задержанного СБУ бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимира Замана.

Об этом сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Согласно подозрению, в период 2012-2014 годов Замана лично сократил состав Вооруженных Сил, больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрильи.

"В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии"", - написал Луценко.

По словам генпрокурора, именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил адмиралу Юрию Ильину все части тактической группы "Крым" ВСУ, что "фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время российской агрессии".

Как сообщал ранее "Апостроф", задержанному руководителю агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в совершении государственной измены.

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