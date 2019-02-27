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10 лет тюрьмы для Зайцевой и Дронова: адвокат потерпевших пояснила, кто еще должен понести наказание

среда, 27 февраля 2019, 07:29

После вынесения приговоров Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, потерпевшие в ДТП на улице Сумской в Харькове и их адвокаты будут добиваться привлечения к ответственности тех, кто пытался помешать судебному процессу.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Лариса Матвеева.

По ее словам, привлечь необходимо экспертов и следователей, которые не могли "найти" данных по наркологическому обследованию Елены Зайцевой.

"Что мы будем делать: будем добиваться привлечения к ответственности экспертов, в первую очередь ХОБ СМЕ (Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, - прим. ред.): такие непрофессиональные (если только в этом причина...) действия не должны остаться безнаказанными. Так же не забудем своим вниманием и действия следователей (Волкова в первую очередь), вмешивающимся в работу наркологов, "забывающим" передавать документы на экспертизу и не способным найти полгода Федирко при наличии возможности ей просто позвонить (со слов Федирко). Всему этому должна быть дана правовая оценка", – подчеркнула адвокат.

Подробнее о приговоре Елене Зайцевой и Геннадию Дронову читайте в материале "Апострофа": Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову: полное видео и фото из зала суда.

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