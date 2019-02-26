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Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову

вторник, 26 февраля 2019, 16:06

Киевский райсуд Харькова принял решение по делу о смертельном ДТП в Харькове, которое произошло осенью 2017 года.

Приговор огласил судья Виктор Попрас.

Зачитывая приговор, судья сказал, что Дронов нарушил правила дорожного движения, пересекая перекресток. Зайцева грубо нарушила правила, двигаясь со скоростью выше 80 км в час на красный и желтый cвет.

Согласно с решением суда Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы, а также три года без права управления автомобилем.

Зайцеву судья приговорил к 10 годам тюрьмы и также к трем годам запрета на вождение авто.

Также суд поддержал все гражданские иски потерпевших, которые предусматривают денежные компенсации.

У Дронова и Зайцевой есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Дронов уже заявил, что считает решение суда несправедливым и намерен оспорит его.

Представитель же прокуратуры после суда выразил мнение, что суд вынес законное решение.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов. В итоге 5 человек погибли на месте. Позже скончалась еще одна пострадавшая.

Известно, что Зайцева является названной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева - президента ООО "Группа - Тайфун", а также председателя правления и генерального директора "Укрэнергочермет". В 2012 году бизнесмен был награжден государственной премией в области науки и техники.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.

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