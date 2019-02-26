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Суд над Зайцевой и Дроновым: онлайн-трансляция вынесения приговора

вторник, 26 февраля 2019, 07:31
Фото: Depo.Харьков

Во вторник, 26 февраля, в Киевском районном суде Харькове пройдет завершающий этап суда над обвиняемыми в смертельном ДТП на улице Сумской, Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым.

На этом судебном заседании станет известен приговор обоим фигурантам дела. Суд начнется в 14:00. "Апостроф" будет следить за заседанием в режиме онлайн.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов. В итоге 5 человек погибли на месте. Позже скончалась еще одна пострадавшая.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.

В то же время, адвокат другого обвиняемого, Геннадия Дронова, потребовал оправдать своего подзащитного.

Обвинение требует 10 лет тюрьмы для Зайцевой и Дронова.

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