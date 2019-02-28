Мангер сорвал заседание суда: названа причина

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, не явился на заседание апелляционного суда.

Об этом сообщила волонтер и правозащитница Ольга Решетилова в Facebook.

"Такая неожиданность. Мангер, который вышел из СИЗО под залог, в апелляционный суд не явился. Кто там вносил залог, адвокат Ильченко?" – написала она.

Напомним, фигурант в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел из СИЗО. Это произошло после того, как его адвокат Дмитрий Ильченко внес залог за своего подзащитного в размере почти 2,5 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Мангер придумал хитрость для затягивания дела.