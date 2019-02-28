​Приговор Зайцевой и Дронову: названы 5 ключевых моментов в решении суда

Стало известно о пяти ключевых моментах в решении суда по делу смертельной аварии на Сумской, согласно которым Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Об этом сообщает издание mediaport.ua.

1. Изменения в обвинении. В представленном прокуратурой в суд обвинении в отношении водителя Volkswagen Toaureg Геннадия Дронова было указано, что он нарушил требования пунктов 8.7.3 (e) и (е) 8.10, 10.1 Правил дорожного движения.

Во время допроса эксперты заявили, что их вывод содержит опечатку, Дронов нарушил требования другого пидпунткту 8.7.3 ПДД., Не "ґ и "е", а "є".

2. Заключение судебно-технической экспертизы Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, приобщен к материалам дела по ходатайству защитника Дронова Сергея Перепелицы, просили признать недопустимым доказательством и прокуратура, и защита Зайцевой. Суд, однако, признал документ допустимым доказательством и сослался на него в частности в части, касающейся нарушений Дроновым ПДД.

3. Акт медицинского осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов по Зайцевой просила признать недопустимым доказательством защитница водительницы Lexus Юлия Козырь. По ее мнению, "многочисленные нарушения" инструкций свидетельствовали о фактическом отсутствии осмотра.

Оснований для признания акта недопустимым доказательством суд не нашел.

4. Суд не установил, что Зайцева в момент ДТП находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств. Ответ директора Государственного учреждения "Центр психического здоровья мониторинга наркотиков и алкоголя МЗ Украины" Сергея Шума, приобщена по ходатайству представительницы пострадавших Ларисой Матвеевой к материалам дела, суд не признал допустимым и надлежащим доказательством.

5. Как суд расценил обстоятельства, смягчающие наказание Зайцевой. В обвинительном акте, представленном в суд, прокуратура указала две смягчающие обстоятельства по водительницы Lexus: "искреннее раскаяние и добровольное частичное возмещение причиненного ущерба потерпевшим". Во время дебатов сторона обвинения сформлювала ее в одну: "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении убытков причиненных убытков ряда заявленных потерпевших".

Как сообщал "Апостроф", суд вынес приговор по делу о смертельное ДТП в Харькове - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, однако родственники погибших считают, что в деле есть "подводные камни".