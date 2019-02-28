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Зайцева и Дронов могут выйти по амнистии: в сети вспомнили опасный прецедент

четверг, 28 февраля 2019, 06:37

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Харькове - Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, однако родственники погибших считают, что в деле есть "подводные камни".

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Пострадавшая в аварии Ксения Евтеева, муж которой и родная сестра погибли в ДТП, отметила, что существует вероятность того, что Зайцева и Дронов могут попасть под амнистию, правда, после того, как отбудут часть срока.

"Кстати, подобный пример уже был в том же Харькове. В 2008 году суд присудил 10 лет водителю Андрею Полтавцу, который убил 6 человек на трамвайной остановке. Среди них было двое детей и беременная. На суде Полтавец тоже говорил, что находился под действием лекарств. Через 7 лет этот водитель вышел на свободу условно-досрочно. И вновь сел за руль, хотя не имел права этого делать до сентября 2018 года. В августе 2017-го он был задержан патрульными за то, что был пьяным за рулем. Он уплатил штраф 10 200 гривен", - говорится в сообщении.

Потому сама Ксения также опасается, что уже через три года оба виновника страшной аварии вновь смогут сесть за руль. По ее словам, этот приговор всего лишь этап в их борьбе за наказание виновников ДТП.

"Думаю, что нам еще предстоит долгая борьба. Во-первых, есть апелляционная инстанция, потом кассация. Я пока не сталкивалась с этим, мне предстоит все это узнать. К тому же, за хорошее поведение их могут выпустить досрочно. Насколько я понимаю, они попадут не в тюрьму строгого режима, они будут находиться в относительно нормальных условиях, там, где заключенные выращивают кроликов", - рассказала пострадавшая.

Напомним, фигурант смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов заявил, что не считает вынесенный ему приговор справедливым.

Как сообщал "Апостроф", после вынесения приговоров Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, потерпевшие в ДТП на улице Сумской в Харькове и их адвокаты будут добиваться привлечения к ответственности тех, кто пытался помешать судебному процессу.

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