В кепке и с фингалом: в сети показали фото колоритного титушки на суде по делу Гандзюк

На суде по делу подозреваемого в убийстве Катерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заметили интересного "зрителя".

Об этом на своей странице в Facebook пишет активист Сергей Стерненко.

По его словам, на заседании суда присутствовали так называемые "титушки". Стерненко также отмечает, что неустановленных людей в спортивной одежде пропускали в помещение суда, когда туда еще не пропускали никого.

"Также пришел уже известный вам персонаж, на первом суде сидел в позе гопника. Так вот, титушка каждое заседание явно эволюционирует. В прошлый раз он изменил кепочку на "мангерку", а сегодня пришел с фингалом", – пишет активист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, не явился на заседание апелляционного суда.