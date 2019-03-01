РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

18:31
Опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, умершего от ранений в последний день зимы
18:27
​Украина получила новый крупный кредит: названа сумма и сроки погашения
18:18
Нардеп раскрыл схему финансирования Зеленского деньгами "Приватбанка"
18:12
Никогда не читаю по бумажке: Яценюк рассказал, как в ООН обманул агентов Путина
18:08
В "Реале" приняли громкое решение по одному из самых дорогих футболистов мира
17:57
В кепке и с фингалом: в сети показали фото колоритного титушки на суде по делу Гандзюк
17:48
Курс доллара резко упал: опубликовано фото
17:37
Наливайченко спрогнозировал для Украины новый офшорный скандал: что известно
17:30
Гриценко отказался выходить на дебаты с Тарутой: подробности
17:25
Давно не спала полноценно: Тодоренко рассказала о тяжелом периоде
17:08
В Польше разгорелся скандал с украинскими мигрантами
16:52
Фонд Tuborg поможет молодым украинцам в развитии собственного бизнеса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В кепке и с фингалом: в сети показали фото колоритного титушки на суде по делу Гандзюк

пятница, 01 марта 2019, 17:57

На суде по делу подозреваемого в убийстве Катерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заметили интересного "зрителя".

Об этом на своей странице в Facebook пишет активист Сергей Стерненко.

По его словам, на заседании суда присутствовали так называемые "титушки". Стерненко также отмечает, что неустановленных людей в спортивной одежде пропускали в помещение суда, когда туда еще не пропускали никого.

"Также пришел уже известный вам персонаж, на первом суде сидел в позе гопника. Так вот, титушка каждое заседание явно эволюционирует. В прошлый раз он изменил кепочку на "мангерку", а сегодня пришел с фингалом", – пишет активист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, не явился на заседание апелляционного суда.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: