РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

00:25
Ювентус - Атлетико: видео голов
00:22
Жертва пропаганды: сети взорвало видео с юной россиянкой, мечтающей попасть в СССР
00:19
Манчестер Сити - Шальке: видео голов

12 марта

23:58
"Манчестер Сити" растоптал команду Коноплянки в 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор
23:55
Наглый "герой парковки" устроил сюрприз киевлянам: фото
23:48
Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор
23:45
В Конгрессе США приняли важное решение по Крыму: Путин будет в бешенстве
23:28
В Конституционном суде ответили Раде по Томосу
23:26
Морозы вернулись: синоптик опубликовала свежий прогноз погоды
23:08
Мы находимся в конце цикла: Аваков дерзко высказался о "хотелках" кандидатов
23:05
В НАБУ отреагировали на новый скандал вокруг разворовывания армии
22:27
В Украине подготовили иск в Гаагу за войну на Донбассе: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Конституционном суде ответили Раде по Томосу

вторник, 12 марта 2019, 23:28

Конституционный суд решил, что вопрос об открытии производства по делу 47 народных депутатов о поддержании Томоса является политическим.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на постановление суда.

Конституционный суд отказал в открытии производства по делу 47 народных депутатов - они попросили КС признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Также в суде отметили, что затронутые в постановлении вопросы "носят политический характер и должны решаться в рамках компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти".

В КС ссылаются на решение по делу о подведомственности актов и заявляют, что затронутые в постановлении нардепов вопросы "не могут быть предметом рассмотрения Конституционным судом, поскольку имеют политический, а не правовой характер".

"Указанное свидетельствует о наличии оснований для отказа в открытии конституционного производства по делу согласно пункту 2 статьи 62 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" - непринадлежность к полномочиям Конституционного суда Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении", - говорится в постановлении.

Как сообщал "Апостроф", уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной Церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: