В Украине подготовили иск в Гаагу за войну на Донбассе: что известно

В Международный уголовный суд в Гааге подготовлено выступление в связи с насильственными преступлениями, которые совершают во время войны на Донбассе.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Доклад для выступления в суде подготовила харьковская правозащитная группа и ОО "Мирный берег".

"ХПГ и "Мирный берег" подготовили обновленную и уточненную версию представления в Международный уголовный суд, в котором обобщили собранную информацию о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе, и обосновали возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

В докладе пишут о таких преступлениях:

Убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений - из стрелкового оружия, на блокпостах и т.п.);

Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями;

Убийство и нанесение увечья гражданскому населению в результате атак на гражданские объекты;

Применение методов ведения войны, которые являются невыборочными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие);

Заключение или другое жестокое лишение физической свободы;

Посягательство на человеческое достоинство.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ указал на новое доказательство участия России в войне на Донбассе.