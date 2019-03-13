Пиарщика Януковича приговорили в США к тюрьме за работу на "батю"

Бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили в США в общей сложности к 7,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Bloomberg.

13 марта суд приговорил Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы (43 месяца). Его признали виновным в даче ложных показаний и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Имеется в виду работа Манафорта на Виктора Януковича, когда тот был президентом Украины.

Также Манафорт должен выплатить $6 млн в качестве возмещения ущерба.

На слушаниях Манафорт заявил, что "уже начал меняться".

"Я хочу вам сказать, что я сожалею о том, что совершил", - заявил он судье.

Как сообщал "Апостроф", на прошлой неделе другой суд приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также Манафорт обязан выплатить $50 тысяч штрафа и еще $24 млн в качестве возмещения убытков.