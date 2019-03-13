РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

21:05
Супермама: Лилия Ребрик умилила фото с дочерью на кинопремьере
20:56
Бавария - Ливерпуль: стартовые составы
20:55
Барселона - Лион: стартовые составы
20:55
Facebook и Instagram переживают масштабный сбой: опубликована карта
20:45
Порошенко в Чернигове не прислушался к советам своей охраны и пошел через толпу "Нацкорпуса": фото
20:38
Появились видео с военной техникой в Киеве
20:26
БТР устроил тройное ДТП в Киеве: опубликованы фото
20:21
ФПУ поддержала социальную программу Тимошенко
19:57
У Керченского моста заметили новые проблемы: в сети показали видео
19:53
Пиарщика Януковича приговорили в США к тюрьме за работу на "батю"
19:45
Где смотреть онлайн одиночной смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
19:27
Военные обойдутся: разгорается новый скандал вокруг экспресса Киев-Борисполь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пиарщика Януковича приговорили в США к тюрьме за работу на "батю"

среда, 13 марта 2019, 19:53

Бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили в США в общей сложности к 7,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Bloomberg.

13 марта суд приговорил Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы (43 месяца). Его признали виновным в даче ложных показаний и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Имеется в виду работа Манафорта на Виктора Януковича, когда тот был президентом Украины.

Также Манафорт должен выплатить $6 млн в качестве возмещения ущерба.

На слушаниях Манафорт заявил, что "уже начал меняться".

"Я хочу вам сказать, что я сожалею о том, что совершил", - заявил он судье.

Как сообщал "Апостроф", на прошлой неделе другой суд приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также Манафорт обязан выплатить $50 тысяч штрафа и еще $24 млн в качестве возмещения убытков.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: