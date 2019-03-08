Политтехнолога Януковича приговорили в США к тюрьме и огромному штрафу

В четверг, 7 марта, экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа и политтехнолог экс-президента Украины Виктора Януковича - Пол Манафорт получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые преступления.

Об этом сообщает издание BBC.

Политтехнолог Манафорт - один из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем по российскому вмешательству в президентские выборы в США.

Суд Александрии (штат Вирджиния) приговорил политика к 3 года и 11 месяцам заключения. Также придется заплатить 50 тысяч долларов штрафа и компенсацию в размере около 24 миллионов.

"Впрочем, обвинения, по которым политтехнолога приговорили к тюрьме, к вмешательству России в американские президентские выборы отношения не имеют", - отметили в издании.

Причина - второе дело политтехнолога, которое рассматривалось параллельно в Вашингтоне, в суде столичного округа Колумбия. По нему Манафорта обвиняют в сговоре против государства, отмывании денег, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента - до сотрудничества с Трампом он работал на экс-президента Украины Виктора Януковича. Приговор по нему огласят 13 марта.

На объявлении приговора 7 марта Манафорт сказал, что его жизнь "в профессиональном и финансовом плане - в руинах" и попросил судью Томаса Эллиса о снисхождении. Однако тот сказал, что считает федеральные рекомендации "избыточными".

Судья Томас Эллис постановил, что Манафорт заслуживает жесткого наказания, хотя в ходе процесса он неоднократно обращал внимание на то, что обвинения, инкриминируемые политтехнологу, никак не связаны с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, перед судом в Вирджинии Манафорт впервые предстал в октябре 2017 года. До июня 2018 года он находился под домашним арестом, но затем оказался в следственном изоляторе в Александрии: следователи узнали о его попытках повлиять на свидетелей, и меру пресечения политтехнологу ужесточили.

Манафорту вменяли обвинения по 18 эпизодам:

Недостоверные налоговые декларации - пять эпизодов. Максимальный срок: три года по каждому эпизоду;

Сокрытие зарубежных банковских счетов - четыре эпизода. Максимальный срок: пять лет по каждому эпизоду;

Махинации с кредитами в Citizens Bank - три эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду;

Махинации с кредитами в Bank of California - два эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду;

Махинации с кредитами в Федеральном сберегательном банке - четыре эпизода. Максимальный срок: 30 лет по каждому эпизоду.

Сторона обвинения утверждала, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионами долларов дохода. В общей сложности половина обвинений касалась банковских махинаций. Потому в худшем случае Манафорт мог бы получить 302 года тюрьмы.

Сторона защиты отказалась от вызова свидетелей. Сам политтехнолог также отказался давать показания, настаивая на собственной невиновности.

"В итоге присяжные признали Манафорта виновным по двум из девяти пунктов обвинения в банковском мошенничестве, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному случаю уклонения от декларирования иностранных счетов из четырех", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в американских СМИ появилась информация о тайном сговоре по Украине экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским агентом.