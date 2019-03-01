В Херсоне произошли массовые стычки из-за Гандзюк: фото, видео и все подробности

В понедельник, 1 марта, в Херсоне произошла массовая драка возле горсовета из-за переименования улицы Лютеранской в честь убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в результате чего была затоптана женщина.

Об этом сообщают местные СМИ.

Все началось с небольшой потасовки, которая произошла в сессионном зале, пока участники акции протеста против переименования улицы Лютеранской в честь Екатерины Гандзюк проходили к трибуне.

Так, журналист Сергей Никитенко вырвал из рук одного из активистов плакат. В потасовке участвовала и жена депутата Днепровского райсовета Херсона Александра Власова – Лилия Якубсон. Их обоих вывели из сессионного зала и составили на них админпротоколы.

После этого конфликт между активистами, участниками АТО и организацией "Нацкорпуса" продолжился на улице. Здесь в ход пошли даже газовые баллончики, завязалось несколько драк.

В итоге, в ходе инцидента затоптали женщину. Кроме того, содержимым газового баллончика обожгли глаза мужчине.

Подробнее об убийстве Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища.