Суд принял важное решение по главному подозреваемому в организации убийства Гандзюк

6 марта Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета.

По решению суда Мангер отстранен от должности на месяц - до 6 апреля 2019 года, сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

"Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета. Частично, потому что его отстранили на месяц. Прокуроры уже заявили, что они удовлетворены таким решением суда", - говорится в сообщении.

Защита Мангера собирается обжаловать это решение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суд отказался продлить меру пресечения для Мангера, который подозревается в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.