​Павел Гриб почти ослеп: появились заявления отца украинца и путинского омбудсмена

Отец украинского узника Кремля Павла Гриба сообщил, что его сын практически ослеп на один глаз и ему грозит смертельная опасность из-за давнего тяжелого заболевания.

Об этом Игорь Гриб рассказал ТСН в телефонном разговоре.

По словам отца, Павел почти потерял зрение. Он находится - в тяжелом состоянии и медленно умирает в тюрьме.

"Один глаз практически не видит, другим видит лишь на 30%", - заявил Игорь Гриб.

Но по его словам, не это самое страшное, а то, что портальная гипертензия, которой Павел более с детства - убивает его.

В то же время, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что не посещала Гриба, но получила запрос о том, что он плохо себя чувствует и "попросила, чтобы в отношении него было проведено дополнительное медицинское обследование".

Напомним, Павла полтора года назад похитили в Беларуси спецслужбы России, в настоящее время он практически потерял зрение. С детства имеет очень тяжелую хроническую болезнь, которую нельзя лечить в тюрьме.

Как сообща "Апостроф", сразу нескольким украинским узникам Кремля необходима срочная медицинская помощь.