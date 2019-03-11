Необходима срочная помощь: появились тревожные сведения о здоровье узников Кремля

Сразу нескольким украинским узникам Кремля необходима срочная медицинская помощь.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Встретилась с заместителем председателя Миссии ЕС в Украине Анникой Вальдеманн. Обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу грибы, содержащегося в Ростове-на-Дону. Во время встречи также речь шла о предоставлении медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам: Василий Сороке, Андрей Эйдер и Андрею Артеменко", - написала она.

По словам Денисовой, помощь медиков в срочном порядке нужна и крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО (на территории временно аннексированного Крыма).

Как сообщал "Апостроф", украинский узник Кремля рассказал о зверствах силовиков Путина.