РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

23:36
Необходима срочная помощь: появились тревожные сведения о здоровье узников Кремля
23:17
Кандидат в "бригаду 200": в сети подняли на смех бравого защитника "русского мира"
23:14
Опытный боевик присоединился к "бригаде 200": опубликованы фото
22:46
В Киеве маршрутка сбила человека: фото и видео с места смертельного ДТП
22:29
В США собрались выделить на борьбу с Россией огромную сумму
22:03
"Укрзализныця" запустит новый поезд на Донбасс: стало известно расписание
21:45
Скандал с поставками техники для ВСУ: опубликована последняя часть громкого расследования
21:16
Боятся идти против системы: адвокат обвинил Печерский суд Киева в нарушении норм УПК
21:12
В полиции рассказали, кто угрожал Зеленскому
21:05
Страшно было: Тодоренко впервые после родов снялась в купальнике
20:52
Тревожная тишина: на Донбассе отмечают "странное" поведение боевиков
20:30
В Киеве мужчина на вокзале лег под поезд: фото 18+ и подробности страшного ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Необходима срочная помощь: появились тревожные сведения о здоровье узников Кремля

понедельник, 11 марта 2019, 23:36

Сразу нескольким украинским узникам Кремля необходима срочная медицинская помощь.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Встретилась с заместителем председателя Миссии ЕС в Украине Анникой Вальдеманн. Обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу грибы, содержащегося в Ростове-на-Дону. Во время встречи также речь шла о предоставлении медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам: Василий Сороке, Андрей Эйдер и Андрею Артеменко", - написала она.

По словам Денисовой, помощь медиков в срочном порядке нужна и крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО (на территории временно аннексированного Крыма).

Как сообщал "Апостроф", украинский узник Кремля рассказал о зверствах силовиков Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Когда вернется тепло: синоптики рассказали о погоде на неделю

"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: