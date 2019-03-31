​Появилось видео с пропагандистом Путина в киевском СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во время визита в Киевский следственный изолятор (СИЗО) в воскресенье посетила подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом она написала в Facebook.

"Во время мониторингового визита в Киевский СИЗО посетила камеру Кирилла Вышинского. Лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет. Кирилл ожидает только стоматологическую помощь", - написала Денисова.

Омбудсмен также сообщила, что на ее вопрос, будет ли Вышинский голосовать на выборах президента Украины, он "ответил, что воспользуется своим конституционным правом".

Как сообщал "Апостроф", утром 15 мая 2018 года СБУ пришла с обысками в офис "РИА Новости Украина". Позже стало известно, что правоохранители задержали журналиста ресурса Кирилла Вышинского.

5 марта 2019 года Вышинскому, подозреваемому в государственной измене, вручили обвинительный акт.