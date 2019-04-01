​На апелляцию по делу о ДТП с Зайцевой назначен авторитетный судья: что о нем известно

Председательствующим судьей в апелляции по делу смертельного ДТП в Харькове назначен Владимир Протасов, который славится беспристрастностью и принципиальностью.

Об этом написала журналист Татьяна Доцяк в Facebook.

"Известно, кто в апелляции будет рассматривать дело Зайцевой-Дронова. Их выбрали по автоматическому распределению. Председательствующий Владимир Протасов. Знакомые мне адвокаты называют его принципиальным и таким, что не поддается влиянию", - написала она.

Журналист также сообщила, что в коллегию судей могут войти судья Грошева и Яковлева/Савенко/Савченко.

Под постом появились комментарии, пользователи описывают судью Протасова с положительной стороны.

"Да он реально один из немногих нормальных. У нас даже вынес когда оправдательный во времена Яника по сфальсифицированным деле", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", главной фигурантке смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой могут смягчить приговор.