​Резонансное ДТП в Харькове: появились новые данные по требованиям Зайцевой и Дронова

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пятница, 05 апреля 2019, 08:29

Апелляционный суд вернул материалы дела о смертельном ДТП на улице Сумской из-за того, что обвиняемая Елена Зайцева прочла лишь один из 13 томов дела.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

Согласно материалам Единого реестра судебных решений, с 11 по 29 марта Зайцеву восемь раз привозили в суд для ознакомления с материалами дела. Тем не менее, на данный момент девушка прочитала лишь один из тринадцати томов дела. Открыть апелляционное производство судья сможет лишь после того, как осужденная закончит знакомиться с материалами. Стоит отметить, что все это время жалоба Геннадия Дронова также будет оставаться без рассмотрения.

"Оба осужденных оспаривают один и тот же приговор. Поэтому суд не может рассматривать отдельно жалобы каждой из сторон", - сообщила пресс-секретарь Апелляционного суда Евгения Бондаренко.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля этого года судья Виктор Попрас приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

26 марта главная фигурантка смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева подала апелляцию и сменила адвоката.

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