Убийство Гандзюк: подозреваемый по делу срочно слег в больницу накануне суда

Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, госпитализировали в больницу.

Об этом заявила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская, передает УНИАН.

"У него – проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет", - рассказала она.

В свою очередь адвокат Мангера, Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 15:30 8 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева, скорее всего перенесут.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все же состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, так как Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - предположил адвокат.

Отметим, что в сети появилось уточнение по данному инциденту.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об опасном повороте в деле об убийстве Гандзюк.