Стало известно об опасном повороте в деле об убийстве Гандзюк

Подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского хотят отпустить под домашний арест.

Об этом говорится в группе Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.

"Сегодня (8 апреля) состоится заседание суда, во время которого одному из организаторов убийства Екатерины Гандзюк, Игорю Павловскому, будут менять меру пресечения. Адвокаты Павловского просят изменить содержание под стражей на домашний арест. Прокуратура, очевидно, не станет сильно возражать", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Киеве разозлил сеть решением по Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее Мангер придумал хитрость для затягивания дела и дважды отказался давать показания. Сначала Мангер как подозреваемый отказался дать показания во время допроса 15 февраля. Во второй раз — 20 февраля.