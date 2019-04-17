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Суд в Киеве арестовал скандального экс-нардепа

среда, 17 апреля 2019, 18:42
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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-депутату и бывшему председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову.

Об этом сообщает thebabel.

Как передает издание, бывшего нардепа взяли под стражу на 45 суток с залогом 7,11 млн гривен. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также Крючкова обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Отметим, что 15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Крючкова в аэропорту "Борисполь", его экстрадировали в Украину из Германии. Крючков является фигурантом дела о хищении средств подконтрольных государству облэнерго. Он подозревается в нанесении убытков государству на сумму свыше 346 млн грн.

Также во время заседания Дмитрий Крючков обвинил директора НАБУ Артема Сытника в получении взятки от "Энергосети".

"Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов... за содействие в следствии", — сказал экс-нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее Крючков отказался сотрудничать со следствием НАБУ и пояснил причину.

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